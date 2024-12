Scuolalink.it - Bonus Docenti e Amazon: guida completa per l’utilizzo della Carta del Docente

Ladel, istituita con l’art. 1, comma 121,Legge 107/2016 (“Buona Scuola”), rappresenta uno strumento fondamentale per promuovere la formazione continua degli insegnanti. Ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) assegna aidi ruolo un contributo di 500 euro sotto forma di credito elettronico. Questoè destinato all’acquisto di materiali didattici, corsi di formazione e strumenti tecnologici utili per la didattica. Tra le opzioni più apprezzate per utilizzare ilc’è, una piattaforma che offre un’ampia selezione di prodotti conformi alle lineeministeriali. Cos’è ladele come funziona? Ladelè un’iniziativa del MIM per sostenere la crescita professionale degli insegnanti. Attraverso questo strumento, è possibile: Acquistare libri, pubblicazioni, hardware e software; Partecipare a corsi di formazione accreditati, sia online che in presenza; Investire in materiali e tecnologie innovative per la didattica.