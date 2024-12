Panorama.it - Alzheimer: l'esercito degli invisibili che accudisce i malati va aiutato

Sono l’. Secondo i dati Istat, in Italia otto milioni di persone si prendono cura dei propri congiunti am: di, demenze e altre patologie invalidanti. Sono donne - soprattutto - e uomini sulle cui spalle grava un peso che sempre più spesso diventa insopportabile, e a volte sfocia in tragedie della disperazione. Sono i «caregiver», realtà estremamente complessa che le istituzioni hanno spesso preferito ignorare perché costituiscono un problema di difficilissima soluzione, anche perché i fondi disponibili non bastano ad aiutarli in maniera sostanziale.Così, per accudire i propri cari, queste persone sono spesso costrette a lasciare il lavoro e ad annullare qualsiasi tipo di vita sociale. Inevitabile che alla fine si ammalino di depressione ricadendo, a loro volta, sulle spalle del Servizio sanitario nazionale.