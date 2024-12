Ilgiorno.it - Accordo tra Chiara Ferragni e Codacons sul caso Pandoro: lei dona 200mila euro, l’associazione ritira la querela

Milano, 28 dicembre 2024 – Uncon ilpotrebbe salvaredal rinvio a giudizio e dal processo per truffa aggravata. È di oggi la notizia che l’imprenditrice digitale, finita al centro di una bufera mediatica e giudiziaria (poi anche familiare) donerà 200.000a favore di un ente dedicato al supporto delle donne vittime di violenza. Laper truffa L’Il futuro dell’indagine Laper truffa È quanto prevede l’raggiunto, appunto, tra l'influencer, ile l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi “per porre fine a ogni reciproca contestazione e per favorire, più in generale, la distensione dei rispettivi rapporti" nell’ambito delBalocco e uova Dolci Preziosi, per il quale le due associazioni l’avevanota per truffa.