Viabilità Roma Regione Lazio del 27-12-2024 ore 09 | 45

DEL 27 DICEMBRE ORE 09.35 ERICA TERENZIUN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI.CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO VERSO.CI SPOSTIAMO SULLA TANGENZIALE EST DOVE CI SONO AUTO IN FILA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLE VALLI VERSO LA TIBURTINAPASSIAMO ALLO SPORTTORNA DOMANI LA SERIE A ALLO STADIO OLIMPICO: CALCIO D’INZIO ALLE 20.45 PER IL MATCH-ATALANTA VALIDO PER LA DICIOTTESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO.ATTIVE LE CONSUETE DISCIPLINE DI TRAFFICO NELLA ZONA ADIACENTE L’IMPIANTO SPORTIVODA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral