Thesocialpost.it - Treno bloccato per due ore e mezza nel Canale della Manica, paura per 800 passeggeri

Leggi su Thesocialpost.it

Questa mattina, venerdì 27 dicembre, si sono registrati problemi per un Eurostar in partenza da Londra e diretto verso Parigi: oltre 800 viaggiatori sono rimasti bloccati nelper almeno due ore e. Ilera partito dalla stazione di St Pancras alle 6:01, con arrivo previsto alla Gare du Nord di Parigi alle 9:20. Tuttavia, circa un’ora dopo la partenza, il convoglio ha subito un’interruzione nel tunnel.Leggi anche: Smartphone, l’annuncio di Meta: WhatsApp non funzionerà più su molti apparecchi dal 1° gennaio 2025“Ci siamo fermati nel tunnel intorno alle 7:00 ora locale, circa un’ora dopo aver lasciato Londra. Sono stati fatti alcuni annunci, ma non ci hanno spiegato quale fosse il problema”, ha dichiarato Gaby Koppel, un produttore televisivo, a The Independent.