TNA | Aggiornamenti sullo status contrattuale di Jordynne Grace

Per molto tempo, si era pensato che, attualmente in forza in TNA, sarebbe presto approdata in WWE. La convinzione era data dal fatto che la wrestler avesse ben impressionato i dirigenti della compagnia dopo le sue apparizioni alla Royal Rumble e a NXT, perciò si è cercato di fare ogni cosa per anticipare il suo arrivo, previsto alla scadenza naturale del suo contratto con la TNA. Stando agli ultimi, potrebbe volerci ancora un po’ di tempo prima di vedere la wrestler in WWE. Fightful Select, infatti, ha aggiornato i fandella: inizialmente, si credeva che il contratto della wrestler con la TNA sarebbe scaduto alla fine del 2024, ma in realtà altre fonti parlavano addirittura dell’inizio del 2025. Stando alle ultime notizie, invece, laavrebbe accettato di cambiare il suo accordo e non dovrebbe lasciare la compagnia immediatamente.