The Batman – Parte 2 è stato posticipato al 2027

The2 èalGli spettatori dovranno aspettare ancora un po’ per tornare a Gotham City, poiché il seguito di Matt Reeves a Theverràal. Il sequel del supereroe avrebbe dovuto uscire originariamente il 2 ottobre 2026, ma verràdi un anno e uscirà ora il 1° ottobrein Imax, ha annunciato giovedì la Warner Bros.Questa scelta ha lasciato scoperta una data per il prossimo film di Alejandro G. Iñárritu e Tom Cruise che uscirà nei cinema nel 2026, proprio mentre inizia la corsa alla stagione dei premi. Il film, che non ha ancora un titolo, uscirà in Imax il 2 ottobre nella data in cui èlasciato vacante The2.La Warner Bros. ha fatto alcune mosse aggiuntive alla sua prossima lista di uscite, scambiando le aperture di “Mickey 17” di Bong Joon-ho e “I Peccatori” di Ryan Coogler.