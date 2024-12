Game-experience.it - The Batman 2 è stato nuovamente rinviato, Warner Bros. svela la nuova data di uscita

. ha annunciato un nuovo rinvio per The2, l’atteso sequel diretto da Matt Reeves. La celeberrima casa di produzione cinematografica ha inoltreto ladidel film, fissata al 1° ottobre 2027, spingendo i fan a un’attesa ancora più lunga.Deadline ha riportato che questa decisione arriva in un periodo di riorganizzazione del calendario cinematografico della major che ha deciso di rinviare l’del film dedicato al Cavaliere Oscuro per dare spazio a quello di González Iñárritu con Tom Cruise.Il rinvio è principalmente dovuto al fatto che la produzione di The2 inizierà solo nella tarda estate del 2025, un ritardo reso necessario dall’imponente quantità di effetti visivi che il film richiederà. Secondo fonti vicine alla produzione, il sequel sarà un progetto ambizioso, tanto da rendere inevitabile una lunga post-produzione per garantire standard qualitativi elevati.