Sport.quotidiano.net - Rimini, il nuovo inizio di De Vitis: "Questa è una squadra matura"

È pronto a buttarsi alle spalle una prima parte di stagione ’condita’ da tanti, troppi, infortuni muscolari. Alessandro Desi augura che la gara con il Carpi, quella che ha chiuso il 2024 e aperto il girone di ritorno prima della sosta, abbia dato il la alla sua avventura al. Unscattato con qualche rammarico. Perché quel punto conquistato contro gli emiliani grida un po’ vendetta. "Perché abbiamo interpretato davvero bene quella partita – dice De, arrivato la scorsa estate in biancorosso tornando a calcare i campi della C dopo diverse stagioni in cadetteria – Dal punto di vista dell’intensità soprattutto. Ma anche mettendoci ordine. Il Carpi è unache palleggia molto bene, ma alla fine non sono mai stati pericolosi a parte quel tiro da lontano, su una ripartenza, nella quale hanno colpito il palo.