Procura di Firenze, annullata dal Consiglio di Stato la nomina di Spiezia. Accolto il ricorso Liguori

, 27 dicembre 2024 –la, deliberata nel luglio 2023 dal Csm, di Filippoa capo delladi. Lo ha deciso la settima sezione deldi, con una sentenza depositata oggi, accogliendo ilpresentato da Alberto, attualetore capo a Civitavecchia,che erainvece respinto dal Tar del Lazio in primo grado. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto "fondato" il, nel punto in cui sostiene che "il Csm avrebbe illegittimamente attribuito rilievo, ai fini della, all'attivita' svolta" dain Eurojust - l'organismo europeo in cui il magistrato ha lavorato per anni, anche con funzioni di vicepresidente - a fronte del "triplice pregresso ufficio direttivo" di. "Il Collegio - si legge nella sentenza deldi- è pienamente consapevole della peculiarità e novità della vicenda in esame, poiche' non constano precedenti nei quali lo svolgimento dell'attività presso organismi internazionali come l'Eurojust sia stata valutata come decisiva e prevalente nel giudizio comparativo per il conferimento di incarichi direttivi.