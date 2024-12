Panorama.it - Opere milionarie e poveri nascosti: il piano di Gualtieri per il Giubileo

Un piccolo albero di Natale, qualche coperta e una tenda di fortuna: così un senzatetto di nome Carlos cercava di sopravvivere su uno spartitraffico a Porta San Lorenzo in prossimità della Stazione Termini. Questa mattina, però, un operatore Ama accompagnato dalla polizia locale, lo ha svegliato, portando via quelle poche cose che erano la sua casa. Era solo un altro “spostamento” un’altra scena di ordinaria indifferenza in una città che sembra sempre più impegnata a nascondere ipiuttosto che aiutarli.Mentre Roma si prepara aldel 2025 con importantidi riqualificazione urbana, come l’inaugurazione odierna di piazza Pia, costata 85,3 milioni, un lato meno visibile della città emerge nei dintorni della Stazione Termini e in altre zone centrali: i senzatetto vengono invitati a spostarsi sistematicamente da operatori dell’AMA, dalla polizia locale e dai servizi sociali.