Anteprima24.it - Nonna Laurina, un’Irpinia diventa la persona più longeva d’Italia

Tempo di lettura: 2 minutiHa compiuto 114 anni lo scorso 24 Novembrendo la secondapiù, ma da oggidi Sturno prende lo scettro in mano a causa della scomparsa di Claudia Beccarini Baldi , residente a Faenza, che aveva compiuto la stressa età poco più di un mese prima di, il 13 ottobre. La nonnina di Sturno,, come affettuosamente la chiamiamo tutti è nata il 22 novembre 1910, ed ora è anche al terzo posto in Europa e al decimo posto nel mondo tra le persone più longeve.“Una donna straordinaria- ha detto il sindaco di Sturno Vito Di Leo che in occasione dei 114 anni ha omaggiato la concittadina con una targa- che conserva intatti i valori di una vita vissuta all’insegna dell’onestà, della solidarietà e dell’amicizia.è stata punto di riferimento per le partorienti di un tempo passato, quando, cioè, i bambini nascevano in casa.