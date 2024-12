Iltempo.it - Musk ha un nuovo obiettivo. “Preoccupante fare troppa beneficenza”, il siluro

Elonha messo dinel mirino l'ex moglie di Jeff Bezos, MacKenzie Scott, accusandola di. Il proprietario di X, Tesla e Spacex ha definito «» la scelta di Scott di donare ingenti quantità di denaro a no-profit che si occupano dei più deboli. Dal 2019 l'ex moglie del fondatore di Amazon ha donato 19 miliardi di dollari.ha fatto questo commento, rilanciando un post in cui un ex banchiere, John LeFevre, aveva messo in guardia da questa moda didonazioni a favore di organizzazioni impegnate nella difesa dei diritti, dall'equità razziale alla giustizia sociale ai diritti di gay, lesbiche e trans. Nonostante abbia dato una solida mano a più di 2450 no-profit, Scott può contare ancora su un patrimonio di 30 miliardi, grazie all'aumento di valore delle sue azioni di Amazon.