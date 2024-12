Mistermovie.it - Mister Movie | Jurassic World Rebirth Data di Uscita, Trama, Cast e Tutto ciò che sappiamo

Universal Pictures riaccende l’entusiasmo per il franchise dicon l’annuncio ufficiale di, un capitolo che promette di rinnovare l’interesse del pubblico dopo le critiche ricevute da: Dominion. Pur avendo raggiunto un incasso di oltre un miliardo di dollari, il terzo film della trilogia non è riuscito a conquistare il cuore dei fan, spingendo i produttori a intraprendere una nuova direzione per il futuro della saga.Una Nuova Era:diCon unadifissata al 2 luglio 2025,si pone come un “soft reboot” del franchise, distanziandosi dalla precedente trilogia per esplorare nuove storie e tematiche. Le riprese, terminate a settembre 2024, hanno già rivelato immagini esclusive che anticipano un’avventura ricca di tensione e colpi di scena.