MiSide | Come sbloccare e cambiare vestiti

In, personalizzare Mita con outfit unici non è solo un’opzione estetica, ma anche un modo per immergersi ancora di più nell’avventura. Ogni abito è legato a momenti specifici e puzzle sparsi nei vari capitoli del gioco. Segui questa guida per non perderti nessun dettaglio etutti idisponibili.Lista degli Outfit DisponibiliAttualmente,offre tre outfit personalizzabili per Mita:Uniforme ScolasticaAbito Festivo (Natale)Look VampirescoVediamoottenerli passo dopo passo.Uniforme ScolasticaCapitolo: Together At LastOttenerla:All’inizio del capitolo, ti troverai nella stanza di Mita. Prima di interagire con lei, vai direttamente all’armadio vicino al letto. Interagisci con l’uniforme appesa e ascolta il breve dialogo tra Mita e Player One.