Marchiori e la città dei cantieri | I disagi? Ci scusiamo con i cittadini Un delitto non sfruttare i fondi

di Lorenzo Monachesi"In questi quattro anni sono stati investiti su Macerata più di cento milioni di euro". È quanto dice Andrea, assessore comunale ai Lavori pubblici, pensando ai tanti progetti realizzati o in corso di realizzazione a Macerata. "Il filo conduttore dei tanti interventi – spiega – è la rigenerazione urbana, cioè restituire allaun patrimonio di immobili e di infrastrutture al passo con i nuovi tempi. Sono lavori che andranno a incidere sulla qualità della vita e non sono opere fini a stesse". L’assessore indica quali sono i suoi fiori all’occhiello. "Penso che il sottopasso di via Roma – spiega – sia il simbolo di questa amministrazione, perché è un’opera attesa da tempo dai maceratesi. A me riempie di orgoglio il piano di abbattimento delle barriere architettoniche attraverso una serie di interventi, perché le strutture siano disponibili per chiunque".