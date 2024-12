Sport.quotidiano.net - Le pagelle, prestazione sotto tono da parte di alcuni aquilotti. Degli Innocenti disorienta gli avversari. Salva Esposito lotta e serve l’assist al fratello

GORI 6: non fa il miracolo sull’incornata angolata di Debenedetti, per il resto normale amministrazione. BERTOLA 6: non è impeccabile nella chiusura sul colpo di testa vincente di Debenedetti, l’impressione è che non scali efficacemente sull’attaccante biancorosso. Brividi freddi quando concede metri e spazio a Fiori, la cui conclusione si infrange sul palo. Si riscatta fornendodel pareggio a Falcinelli. HRISTOV 6,5: apporta personalità e carattere, riscuotendo applausi per il suo decisivo tackle su Mensah lanciato in contropiede. Un po’ sorpreso anche lui dall’elevazione vincente di Debenedetti. Ammonito, sarà squalificato. MATEJU 6: nulla da dire in marcatura, nel suo raggio di azione non si passa (64’ BANDINELLI 6: qualche input di qualità, ma servirebbe maggior coraggioporta).