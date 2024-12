Urbanpost.it - Il lavoro degli esperti di bonifiche ambientali: professionisti dell’invisibile

Leggi su Urbanpost.it

C’è un mondo che vive ai margini della nostra percezione, un luogo in cui la tecnologia non si mostra con insegne luminose o comandi vocali, ma si confonde con l’arredo, si mimetizza tra i cavi elettrici, si nasconde in una fessura del muro. È in questo spazio invisibile che operano glididel controspionaggio (TSCM) addestrati a individuare e neutralizzare una minaccia silenziosa: microspie, telecamere nascoste, dispositivi in grado di captare conversazioni, immagini e segnali digitali senza che nessuno se ne accorga.Perché lo spionaggio illegale è una minaccia per tuttiNegli ultimi decenni, la minaccia rappresentata dai dispositivi di intercettazione si è trasformata radicalmente. Se un tempo era un rischio circoscritto a pochissimi settori ad alta tecnologia, oggi, grazie alla miniaturizzazione estremaapparati di spionaggio e alla loro facile reperibilità, nessun ambiente può dirsi realmente al sicuro.