Gli inquilini e gli assegnatari | Bene l’utilizzo degli uffici sfitti

"Il nuovo piano casa del Comune di Modena porre il problema dell’abitare al centro dell’attività amministrativa" sottolinea il Sunia (sindacato unitario nazionaleed). In un contesto nazionale caratterizzato dalla mancanza di politiche strutturali sulla casa, dall’assenza di risorse economiche per le politiche abitative e dai continui tagli, la scelta del Comune di finanziare il contributo affitto e il fondo per la morosità incolpevole rappresenta "un atto di responsabilità e di lungimiranza ed assume un valore strategico e sociale fondamentale". Secondo il Sunia "un aspetto particolarmente innovativo del Piano Casa è l’idea di utilizzare gli. Attraverso un cambio di destinazione d’uso temporaneo, tali spazi potranno essere presi in affitto dal Comune tramite l’Agenzia Casa e destinati ai cittadini in graduatoria.