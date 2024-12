E’ morto il giornalista Giampaolo Ormezzano, aveva 89 anni

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 dic. (askanews) – Il giornalismo sportivo è in lutto per la scomparsa di Gian Paolo. Già direttore di Tuttosport (dal 1974 al 1979), firma de La Stampa fino alla pensione nel 1991 (macontinuato a collaborare), del Guerin Sportivo e di Famiglia Cristiana,89. Nella sua lunga carriera è stato testimone e ha scritto dei principali eventi sportivi (e non solo), dai Giochi di Roma allo sbarco sulla Luna, seguito da inviato a Cape Canaveral, dall’attacco terroristico ai Giochi di Monaco 1972 al trionfo mondiale degli azzurri di Bearzot nel 1982. E’ stato anche commentatore in tv e autore di romanzi e saggi, tra cui “Giro d’Italia con delitto” e “La ?ne del campione”, oltre ai tre volumi “Storia del ciclismo” (vincitore del Bancarella Sport), “Storia dell’atletica” e “Storia del calcio”.