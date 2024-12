Spazionapoli.it - “Cessione immediata a gennaio”: mercato Napoli, arriva la decisione definitiva

Lata proprio in questo ore: il club ha deciso, laarriverà proprio nel mese di. Si avvicina iled ilsta valutando tutta una serie di mosse volte a migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Tra queste anche l’acquisto di un difensore, elemento che potrebbe diventare centrale all’interno delle prossime settimane di.Giovanni Manna ha una serie di nomi che potrebbero fare al caso di Conte, ed uno di questi porta direttamente in quel di Torino: Danilo è stato individuato ormai da tempo come papabile acquisto die profilo ideale per la difesa azzurra.Inizialmente sembrava fosse una trattativa difficile da intavolare, considerando che la Danilo negli ultimi anni è sempre stato considerato un pezzo del puzzle molto importante per la Vecchia Signora.