Bomba Sinner, caso doping: risposta pesantissima

piccatissima: tutta la verità sul.Non arriverà prima della primavera prossima la sentenza più attesa di tutti i tempi. Quella, cioè, che riguarda il numero 1 del tennis Jannik, risultato positivo, durante lo scorso Masters 1000 di Indian Wells, ad un test anti. Il campione ha ampiamente dimostrato l’involontarietà della contaminazione, ma la Wada ha comunque presentato ricorso al Tas di Losanna, dopo la sentenza dell’Itia, motivo per il quale il campione non può ancora dirsi del tutto salvo.(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl 2025 sarà, in questo senso, determinante. Se il tribunale indipendente lo aveva assolto in primo grado, la Wada ha chiesto per lui una squalifica da uno a due anni. L’ultima parola spetterà, ad ogni modo, al collegio arbitrale, il cui giudice, nominato dall’agenzia, sarà Ken Lalo.