Puntomagazine.it - Addio a Claudia Baccarini Baldi, la supercentenaria d’Italia: morta a 114 anni nella notte di Natale

a 114di, era una delle dieci persone più anziane del mondo e simbolo di longevità e resilienza.Faenza (Ravenna), 27 dicembre 2024 –, la, èdi, all’età di 114sua casa di Faenza, nel Ravennate. Un traguardo straordinario, che la poneva al vertice delle persone più longeve del paese e tra le dieci più anziane del mondo.Nata il 13 ottobre 1910 a Faenza,è stata una figura di riferimento non solo per la sua città, ma per l’intero panorama delle persone ultracentenarie. La sua longevità la collocava al terzo posto in Europa per età, dopo poche altre supercentenarie. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, che ha dato la notizia della sua morte,era anche una delle dieci persone più anziane al mondo, un primato che le ha conferito una certa notorietà internazionale negli ultimi