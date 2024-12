Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-12-2024 ore 12:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte dei Francesco Vitalini studio del soccorso alpino della Guardia di Finanza si trovano a Fonte Cerreto base della partenza della funivia per Campo Imperatore per coordinare la ripresa delle attività di ricerca di Dory pianisti dispersi sul Gran Sasso da domenica pomeriggio La giornata di oggi si escludono eventuali tentativi a terra in quanto il rischio valanghe e Marcato e questo non permetterebbe di far operare le squadre in sicurezza con gli sci o Ramponi ai piedi Papa Francesco aperto la porta santa nel carcere di Rebibbia un gesto simbolico voluto fortemente dal pontefice per coinvolgere tutta la popolazione carceraria del mondo nel Giubileo della speranza il pontefice ha varcato la porta Santa a piedi e non sulla sedia a rotelle come era caduto nella Basilica di San Pietro accanto a lui il vescovo ausiliare diMonsignor benoni ambarus cronaca i soccorsi sono stati allertati dal compagno della figlia che in Toscana aveva ricevuto messaggi preoccupanti dalla giovane una 66 anni è morta suo marito di 73 anni la figlia di 28 ricoverato in gravissime condizioni questo il bilancio di un intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata in un’abitazione della Carnia Forni di Sopra in provincia di Udine a far scattare l’allarme intorno alle 4:30 di questa notte è stato il compagno della ventottenne che dalla Toscana dove si trovava chiamato la centrale operativa storia del Friuli Venezia Giulia l’uomo aveva ricevuto messaggi preoccuparvi della fidanzata che aveva continui conati di ottimo e sintomi di perdita di conoscenza andiamo ora in Medio Oriente a Massa firma che le nuove condizioni israeliane ritardano l’accordo sul cessate il fuoco a Gaza Tel Aviv replica mentono sono loro a rendere difficili negoziati fonti sanitarie palestinesi legate da Massa fermano che almeno 10 persone sono rimaste uccise i bombardamenti israeliani effettuati sulla striscia di Gaza fra cui 5 giornalisti ma Liri FR plica colpito Nocelle chitarrista una neonata è morta congelata durante la notte di Natale vicino a camionisti Intanto in Siria esplodono le proteste nella comunità la vita Da cui proviene il deposito che le posso presidente Assad istituito il coprifuoco nella città di Hong andiamo invece in Ucraina un cessate il fuoco a questo punto non porterebbe a nulla mentre sono necessari degli accordi affidabili questo ha detto citato dall’agenzia il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov quale Ha ribadito il concetto che prima di un accordo di pace l’Ucraina deve tenere lezioni per avere un leader legittima al posto di Lodi nel tedeschi La notte di Natale ha lanciato un massiccio attacco aereo contro l’Ucraina prendendo di Mira città in tutto il paese secondo Pieve un missile Russo ha sorvolato anche lo spazio aereo moldavo e rumeno mi fidavo conferma Bucarest mentisce ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto rispettate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa