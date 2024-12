Thesocialpost.it - Torino, papà dona il fegato e salva la figlia di 11 mesi: primo trapianto pediatrico in Piemonte

Una storia di coraggio e amore arriva dalle Molinette di, dove undi 31 anni hato la vita dellandole una parte del suo. Ilinterventodi questo tipo eseguito in, ha coinvolto una bambina greca di 11affetta da una grave cirrosi epatica.Leggi anche:, marito e moglie si tolgono la vita: 2 anni fa il suicidio delladopo gli abusi di un parenteLa piccola aveva già subito due interventi in Grecia per cercare di correggere l’atresia delle vie biliari, una grave malformazione che impedisce aldi funzionare correttamente. Dopo il fallimento di quei tentativi, la famiglia si è rivolta all’Hellenic Transplant Organization di Atene, che ha attivato un accordo con il Centro Nazionale Trapianti italiano.