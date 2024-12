Game-experience.it - Metaphor: ReFantazio, verrà realizzato il sequel? Ne parla il director

Leggi su Game-experience.it

Il 25 dicembre 2024, la rivista giapponese Weekly Famitsu ha intervistato Katsura Hashino, ildi, condividendo in questa occasione delle dichiarazioni in merito alla possibilità che vengain futuro ildel gioco.Come riportato da Windows Central, Katsura Hashino ha affermato che al momento non ci sono piani concreti per un, ma spera chepossa un giorno vedereeffettivamente un nuovo capitolo.Ilha aggiunto di avere un’idea per far sì che ildisi svolga in un periodo Sengoku, ma nonostante questo suo desiderio si rende conto che andare in quella direzione trasformerebbe il gioco in qualcosa di simile al franchise di Basara.Oltre al desiderio di realizzare un potenziale, Katsura Hashino ci ha tenuto a precisare che spera di trasformarein un franchise di lunga durata, in grado addirittura di diventare la terza serie di punta JRPG di Atlus accanto a serie di notevole successo come Persona e Shin Megami Tensei.