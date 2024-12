Quotidiano.net - Media, “la moglie di Assad di nuovo gravemente malata”: il verdetto dei medici

Roma, 26 dicembre 2024 – Asma al-del deposto dittatore siriano Bashar-al-, è didi leucemia e ile hanno dato una possibilità di sopravvivenza del 50%, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Telegraph. Appena qualche giorno fa era trapelato che la donna avesse chiesto il divorzio. Indiscrezione sempre rilanciata suie subito smentita dal Cremlino. “No, non corrispondono a verità”, aveva dichiarato il portavoce Dmitry Peskov ai giornalisti a Mosca in risposta ad una domanda sulle indiscrezioni. Ora le notizie sulla salute. Asma viene tenuta in isolamento per proteggerla da contagi, viene spiegato. Suo padre Fawaz Akhras, che si è preso cura della figlia a Mosca, viene descritto “con il cuore spezzato” da fonti in diretto contatto con la famiglia.