Le nail art più belle (e catartiche) da indossare a Capodanno

“Cosa fai il 31 dicembre?” è forse la domanda che viene posta con più frequenza in questi giorni. Per qualcuno celebrare l’ultima notte dell’anno è un momento catartico. Ci si lascia alle spalle il vecchio pronti ad accogliere quello nuovo in grande stile e con nuove speranze. Il tempo impiegato nella ricerca dell’outfit, dell’acconciatura e del trucco per le feste all’altezza dell’occasione è pari solo a quello speso per trovare i perfetti regali di Natale. E per finire? Mancano solo loro. Preziose, scenografiche e uniche: le unghie di2025 completano il look alla perfezione.art con bagliori spettacolari e pagliuzze luminose o finish metallici oro e argento, effetti strabilianti come le glasss o piccoli gioielli luminosi: anche le unghie si vestono a festa.