Il giorno di Santo Stefano, sapevate che a Prato è conservata una storica reliquia della tradizione?

Firenze, 26 dicembre 2024 - La Chiesa cattolica festeggia oggi, 26 dicembre,protomartire, il primo martire del cristianesimo secondo il Nuovo Testamento. Intorno all'anno 36 d.C.fu accusato di blasfemia e condannato alla lapidazione. Una curiosità: uno dei suoi principali inquisitori fu Saulo di Tarso, che poi diventerà San Paolo.è stato il primo cristiano ad aver dato la vita per testimoniare la fede in Cristo e la diffusione del Vangelo. Il suo martirio è descritto negli Atti degli Apostoli. Per sottolineare il legame tra la venuta di Gesù al mondo e il sacrificio per la fede dei primi martiri cristiani, è stata deciso che ildopo il Natale fosse dedicato a questo. Tuttavia questa del calendario liturgico non è un precetto religioso: dunque, perchéè festa? In Italia è festivo dal 26 dicembre del 1947, quando smise di essere un normalelavorativo.