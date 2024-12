Quifinanza.it - Il calendario della Borsa di Milano e gli orari di apertura e chiusura nel 2025

Anche Piazza Affari va in vacanza. Come altri mercati finanziari internazionali, laItaliana osserva delle pause in occasione delle festività.Di seguito, tutte le indicazioni suldi Piazza Affari per il: festività, glie più in generale i giorni distraordinaria, oltre che le chiusure del trading After-Hours.I giorni dinelItaliana resterà chiusa per tutti gli scambi, compreso il segmento After-Hours, nei seguenti giorni:tutti i sabati;tutte le domeniche;mercoledì 1 gennaio;venerdì 18 aprile(Venerdì Santo) e lunedì 21 aprile(Lunedì dell’Angelo);giovedì 1° maggio(Festa dei Lavoratori);venerdì 15 agosto(Festa dell’Assunzione);mercoledì 24 dicembre(Vigilia di Natale), giovedì 25 dicembre(Natale) e venerdì 26 dicembre(Festa di Santo Stefano);mercoledì 31 dicembre(San Silvestro).