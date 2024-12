Anteprima24.it - Festa torna a sfidare Nargi: Consiglio (forse) da “fuoco amico”

Tempo di lettura: 2 minutiOtto assessori su nove che compongono la giunta comunale, una serie di mosse concatenate del sindaco Lauratese a premiare l’alleanza di ferro con i gruppi direttamente collegati a Gianluca, sembrano non essere sufficienti per far dormire soni tranquilli alla.Quest’ultima, al netto di sorrisi e brindisi natalizi tra cittadini e famiglia, proprio nei giorni a cavallo tra l’Antivigilia di Natale e Santo Stefano, ha dovuto fare i conti con i nuovi diktat del suo alleato di ferro, Gianlucaappunto e dei suoi fedelissimiIl casus belli stavolta è l’assegnazione della delega, in particolare quella alla cultura al tecnico Alessandro Scaletti e di quella allo sport ad Alberto Bilotta, della lista margina Siamo Avellino. (LEGGI QUI)Tutto intorno, come detto, nella nuova giunta politica che il Sindaco dovrebbe presentare nelcomunale di domani, venerdì 27 dicembre, entrano gli eletti delle liste diche vanno ad affiancare il vicesindaco Marianna Mazza, conquistando deleghe pesanti.