Romadailynews.it - Cina: scoperta piu’ lunga strada urbana in sito di antica capitale millenaria

Pechino, 26 dic – (AgenziaXinhua) – Gli archeologi hanno scoperto i resti di un’cittadina risalente a oltre 3.000 anni fa a Yinxu, anche note come rovine di Yin, nella provincia centrale cinese dello Henan. Gli archeologi hanno effettuato degli scavi e hanno confermato la presenza di unaprincipale da nord a sud, caratterizzata da un fossato lungo 1,6 chilometri e da fitte impronte di ruote sulla sua superficie. Questasegna laarteriamai rinvenuta nel, che era stato ladella tarda dinastia Shang (Yin) (1600 a.C.-1046 a.C.). La nuovae’ stata rivelata durante un briefing organizzato oggi dall’Amministrazione nazionale per il patrimonio culturale, che ha messo in luce gli ultimi progressi di un progetto che esplora l’archeologia in