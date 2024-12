Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Pellegatti: “Prendi Castro! Evitiamo che l’Inter…”

Mancano sempre meno giorni alinvernale. I rossoneri potrebbero muoversi alla ricerca dei giocatori che potrebbero completare la rosa di Paulo Fonseca al meglio. Non solo per questa stagione, questo potrebbe essere un ottimo periodo per mettere le prime basi per i possibili colpi estivi. Carlo, tifoso rossonero, ha parlato di Santiago, attaccante del Bologna che potrebbe piacere al. Ecco le sue parole sul suo canale 'YouTube'. "Vi chiedo scusa perché parlo di giugno, piacerebbe anche l'Inter. So che piace molto al, una punta giovane. E allora senza esitazioni si iniziano dei contatti e dei sondaggi perdel Bologna. È un grande giocatore, un bomber che ci manca da tanti anni. Potrebbe giocare anche con Morata.il loop di Zirkzee. Vediamo di non farcelo soffiare dall'Inter, che Cardinale vada ai minimi sistemi: l'acquisto di giocatori bravi.