Autostrade, arriva Navigrad: l'ultima frontiera del controllo, cosa cambia per gli automobilisti

Rivoluzione in autostrada. Dal 2026, la rete autostradale italiana accoglierà un sistema di monitoraggio rivoluzionario: Navigard, una tecnologia all'avanguardia che combina radar, sensori, telecamere e intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza e ottimizzare la gestione del traffico. Sviluppato da Movyon, il centro tecnologico diper l'Italia (Aspi), Navigard si propone come un'evoluzione significativa rispetto agli attuali Tutor. Il nuovo sistema aggiunge funzionalità avanzate e una capacità di analisi senza precedenti, con l'obiettivo di rendere la rete autostradale più sicura ed efficiente. Navigard, secondo quanto trapela, sarà composto da una rete di dispositivi interconnessi, tra cui radar, telecamere e sensori, che raccoglieranno dati in tempo reale sul traffico e sulle infrastrutture.