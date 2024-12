Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist prima prova discesa Bormio, tv, streaming

Si è appena concluso il weekend di gare a Sankt Moritz al femminile e in Italia al maschile tra Val Gardena e Alta Badia ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci2024/2025. Neanche il tempo per riposarsi qualche giorni per Natale che si tornerà in pista aper le gare veloci al maschile.Gli uomini saranno impegnati sulla mitica pista ‘Stelvio’ di. Pista difficilissima ed estremamente selettiva che tanto è stata cara a Dominik Paris che in questo contesto ha vinto la bellezza di sette gare. In questo momento però queste condizioni sembrano essere più adatte a Odermatt e Sarrazin, vista l’età avanzante dell’azzurro. Si comincia, il giorno di Santo Stefano con la.Ladisulla Stelvio dinon sarà trasmessa né in diretta tv, né in diretta