Oasport.it - Volley femminile, poker di derby nella 15ma di A1 che accoglie nel “boxing day” le campionesse del mondo di Conegliano

Un Santo Stefano all’insegna dei, ben quattro,giornata di serie A1 che è anche quella del ritorno in Italia delledeldella Prosecco Doc Imoco. La squadra veneta, 23 vittorie a fila in stagione, potrà festeggiare con i propri tifosi nel testa-coda casalingo in programma a Villorba alle 17.00 con i Talmassons. Santarelli potrebbe concedere la passerella alle protagoniste dell’impresa di Hangzhou e lasciare spazio, strada facendo, Talmassons permettendo, alle seconde linee. Le friulane proveranno ad inserirsi nel clima di euforia del PalaVerde, desiderose di riscatto dopo la brutta sconfitta casalinga di domenica con Roma che ha fatto ripiombare la squadra friulana in zona retrocessione.L’altra squadra reduce da Hangzhou, la Numia Milano, salita sul terzo gradino del podio nel torneo iridato, proverà a confermare quanto di buono mostrato al Mondiale, soprattuttosemifinale persa cone nelle due sfide con le squadre brasiliane, andando a far visita ad una carica Smi Roma che arriva dalla vittoria di Talmassons, la terza stagionale in Italia, e proverà a creare qualche grattacapo a Sylla e compagne.