Spazionapoli.it - Sorpresa in Serie A, anche Conte e Thiago Motta si somigliano

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Napoli – C’è un dato che accomunae Antonio, due allenatori che finora stanno dimostrando di avere idee calcistiche ben differentiCosa accomuna il Napoli dialla Juventus di. Forse a primo impatto verrebbe da dire nulla. E in effetti, la classifica sembra dire proprio così. I bianconeri hanno lasciato tanti punti per strada, ma mantengono la propria imbattibilità in campionato. A livello di gol fatti e subiti, i numeri sono molto simili. Ma c’è un dettaglio particolare che vede i due allenatori molto simili: ecco le ultimissime sul Napoli e sulla Juventus.Tra le bravure di un allenatore, c’èquella di valorizzare la rosa. Per certi versi, Antonioci sta provando con tutte le sue forze, ma l’uscita dalla Coppa Italia costringe lo staff tecnico a rivedere il piano minutaggio dei suoi calciatori.