Sgonfiare le borse sotto gli occhi. L'esperta ci svela il segreto

Causate da un ristagno di liquidi e dalla lassità dei tessuti, leglisono per tanti un vero e proprio incubo. Un inestetismo che ci mette a dura prova e rischia di diventare un disagio quando bisogna realizzare make up o si sogna uno sguardo riposato.Per questo abbiamo chiesto alla nostra esperta qualche consiglio perleglie i prodotti migliori per ottenere buoni risultati.Come eliminare legliCamilla Gentili – Laureata in Medicina Estetica“Partiamo da un chiarimento necessario” – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – “Non esiste ad oggi una tecnica oppure un prodotto che consenta di eliminare totalmente legli. Sarebbe più corretto parlare di metodi e cosmetici per attenuarle.