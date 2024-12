Terzotemponapoli.com - Schwoch: “Napoli, Conte ha preso le macerie di una squadra e l’ha rivitalizzata”

Stefan, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio‘ su Televomero, ha parlato della partita vinta dalcontro il Genoa. Queste le sue parole:su Genoa –“Genoa-? Quando si gioca un primo tempo del genere, di solito la prima cosa che un allenatore dice ai suoi giocatori negli spogliatoi è quella di non abbassare il ritmo e non far rientrare gli avversari in partita. Va detto però che gli azzurri hanno fatto i conti con unadiversa, che non aveva più nulla da perdere e ha iniziato a fare pressing ultra-offensivo per non far ripartire il. Va dato anche merito alla formazione rossoblù. Nel primo tempo ilmi è piaciuto non solo per come ha aggredito, ma soprattutto perché ha alzato il baricentro di 20 metri. Nelle precedenti gare abbiamo visto che gli azzurri, una volta ottenuto il vantaggio, iniziano ad abbassarsi per poi provare a ripartire: a Genova questa cosa è stata pagata cara.