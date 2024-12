Luca Napolitano promosso a capo delle operazioni commerciali di Stellantis

Leggi su Ildenaro.it

, già Ceo di Lancia, annuncia sul suo profilo LinkedIn di aver assunto il ruolo di chief Commercial Operations all’interno del gruppo. La nomina rappresenta un passo significativo nella sua carriera, conche mantiene la guida del marchio Lancia mentre assume nuove responsabilità strategiche.Nel suo nuovo incarico,continua a guidare il rilancio del marchio Lancia, che include una serie di lanci strategici. Tra questi, si distingue la Lancia Gamma, prevista per il 2026 e prodotta nello stabilimento di Melfi, e la nuova Lancia Delta, progettata per ridefinire il segmento con motorizzazioni innovative.Con una lunga esperienza nel settore automobilistico,dimostra una solida competenza in ruoli di leadership. La sua gestione di Lancia si contraddistingue per l’attenzione al design italiano, all’innovazione e alla sostenibilità.