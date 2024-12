Colloqui individuali da parte di politici, problemi con i part time, e 350 assunzioni, ecco come se la cava la società aperta dalla Camera dei deputati nel 2024

Leggi su Open.online

La novità l’hanno notata tutti al rientro dall’estate e ora che è passato qualche mese le polemiche sembrano destinate a ripetersi. Ladeia guida di Lorenzo Fontana, suicolare input di Fratelli d’Italia, ha deciso di costituire unain house per assumere i dipendenti di ditte esterne che si occupavano dei servizi,ristorazione alle pulizie. Anche se leerano da anni più o meno le stesse, cosìi volti ai tavoli e ai banconi dei vari servizi di ristorazione, tutto era gestito da aziende con cui Montecitorio contrattava anno dopo anno. Con questo meccanismo, sono invece diventati tutti dipendenti non dellastessa ma appunto, di unain house, quindi esterna ma interamente di proprietà di Montecitorio.amministratore unico è stato scelto uno storico dipendente della, Antonio Menè, nei ranghi degli uffici dal 1988 e che,ultimo incarico, ha avuto il ruolo di Capo servizio per i lavori e i beni architettonici.