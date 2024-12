Oasport.it - Ciclismo, è morto Pascal Hervé all’età di 60 anni: fu Maglia Rosa nel Giro del 1996

Leggi su Oasport.it

Una brutta notizia scuote il mondo del. Come riportato dall’ANSA, l’ex corridore francesedi 60. Le cause del decesso non sono state precisate, ma lo scorso settembre l’ex atleta transalpino aveva rivelato di essersi sottoposto a metà di quest’anno a un’operazione per un tumore allo stomaco, con rimozione dell’organo.aveva indossato laald’Italia del, prima di essere coinvolto nello scandalo doping della Festina. La notizia della scomparsa è stata resa nota dal sindacato ciclisti del suo paese (Uncp). “era una figura emblematica e una voce essenziale nel nostro sport. La grande famiglia delè in lutto. La famiglia delè in lutto“, ha scritto l’Uncp su X.L’UNCP La grande famille du cyclisme est en deuil.