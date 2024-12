Calciomercato.it - Assalto totale da 80 milioni: la Juve ha già deciso tutto

Il mercato dei prossimi mesi è pronto a scatenarsi su uno dei gioielli bianconeri: oltre alla Premier League un’altra big vuole farsi avantiLa stagione dellantus fino ad ora è stata costellata di imprevisti, in campo e fuori, di qualche gioia e pure delusioni. La classifica non è il massimo della vita, sopratrispetto alle aspettative che vedevano i bianconeri almeno lottare per lo scudetto. In questo momento, però, i 31 punti dicono -9 rispetto alla capolista Atalanta e comunque con parecchie squadre in mezzo da superare. E con uno scontro diretto molto pericoloso all’orizzonte, contro la Fiorentina domenica.Thiago Motta e Cristiano Giuntoli (Ansafoto) – calciomercato.itPochi veri punti di riferimento, ma tanti potenziali punti di partenza per un futuro roseo. Quello principale è probabilmente Kenan Yildiz, su cui di recente lantus ha scelto di puntare anche a lungo termine.