Zecchino d’oro, torna lo show di Natale

Due giorni di feste, canzoni e solidarietà per vivere ilinsieme ai piccoli protagonisti della manifestazione canora per bambini più famosa d’Italia. Loin televisione, come è consuetudine, oggi, 24 dicembre (dalle 14.10) e domani, giorno di(dalle 9.40), dicembre su Rai 1, per far entrare nelle case l’atmosfera gioiosa che lo studio ‘storico’ di Via Guinizelli riesce da sempre a creare. Un doppio appuntamento che inizia appunto oggi con ‘La magia della Vigilia’. Le ore dell’attesa della Nascita saranno scandite dalla presenza di tantissimo ospiti e dei presentatori d’eccezione, Cristina d’Avena, da sempre il volto e la voce simbolo dell’appuntamento curato dall’Antoniano e Paolo Belli. Con loro, un grande cast, nel quale spicca la presenza del piccolo Simone, che, in cura per la leucemia al Centro Maria Letizia Verga di Monza, due anni fa ha incontrato il suo artista preferito, Achille Lauro, con il quale ha composto la canzone "Le foglie", che canterà in diretta per la prima volta.