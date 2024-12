Linkiesta.it - Quando la pasticceria francese arriva a Lecce

Leggi su Linkiesta.it

Roberta Cosimo pronuncia parole come croissant, pain au chocolat, tarte au citron, gâteau opéra, dalla sua voce traspare il desiderio di tornare subito in laboratorio e rimettere le mani in pasta, magari per terminare quell’éclairche la aspetta daè entrato l’ultimo cliente, o qualcosa di simile: un biscotto di Natale, il pan pepato del giorno, i porcelluzzi che le chiedono in continuazione, o addirittura una delle bottiglie di mirto di sua produzione. C’è sempre qualcosa che cuoce nel forno o lievita dietro l’angolo, nella piccolache Roberta Cosimo ha fondato poco più di un anno fa a, nel quartiere Rutiae.Classe 1991, pastry chef diplomata all’ALMA, Roberta Cosimo oltre ad esserne la fondatrice, è l’anima, lo spirito e la mente di Amartìa,poco tradizionale che propone preparazioni tipiche francesi.