Problemi tecnici | American Airlines blocca tutti i voli negli Stati Uniti

American Airlines blocca tutti i voli negli Stati Uniti

ha sospeso temporaneamentei suoia causa di ““. La compagnia ha fatto sapere della situazione la vigilia di Natale, uno dei giorni più intensi per il traffico aereo. Gli aerei pronti al decollo sonocostretti a tornare ai gate e a fermarsi in pista. Il principale vettore aereo statunitense ha garantito che sta lavorando per ripristinare la normale operatività “il prima possibile”. Solo pochi mesi fa, a luglio,e altre compagnie avevano dovuto interrompere ia causa di un malfunzionamento informatico. Sebbene il problema fosse stato risolto in poche ore, i passeggeri coinvolti avevano subito notedisagi.LEggi anche: Ritrovata morta a Ovada Franca Caruzzo, la donna scomparsa a Masone nei giorni scorsiAll’alba, molti viaggiatori hanno cominciato a esprimere il loro malcontento sui social media, segnalando che i loroeranoriportati indietro.