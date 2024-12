Ilfattoquotidiano.it - Per un nuovo anno pacifico e resiliente, vi consiglio tre calendari da regalare

A Natale e per l’ci si scambia i doni e, se pure dominano ancora gli stili di consumo più edonistici, nonostante ciò si fa strada l’idea che utilizzare regali anche per fare beneficenza, sia una scelta più etica che ci fa stare meglio con noi stessi, credenti o meno. Sarà che purtroppo le guerre imperversano e siamo messi così male da dover perfino sperare nella nuova Presidenza Trump (figuratevi un po’) per una via d’uscita dai macelli in Ucraina e a Gaza (meglio comunque restare cauti e vigili), sta di fatto che mai come quest’si vedono interessanti e intelligenti proposte di dono. Ho scelto, tra gli altri, tre.Il primo è l’ormai noto, almeno a Bologna,o dell’Anpi Pratello, mitica strada del centro storico, che ormai da cinque anni propone sul tema della resistenza un bellissimoo a fumetti.