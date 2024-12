Pianetamilan.it - Pellegatti: “Fonseca? Alcune dichiarazioni non deve farle lui. Ecco perché”

Leggi su Pianetamilan.it

Il nostro Stefano Bressi ha avuto modo di intervistare Carlo. Diverse le domande sul Milan: da Gerry Cardinale a Paulo, senza dimenticare l'addio di Paolo Maldini e il mercato rossonero., di seguito, un estratto delle sue. Clicca qui per l'intervista completa! Suche divide i tifosi tra chi lo accusa di non assumersi colpe e chi dice che ha fatto bene a mettere i giocatori davanti alle proprie responsabilità: "Sta unendo i tifosi più che dividerli. Unendo nel senso che sono tutti contro. Io non dico né A né B. Quelli che dicono che è inutile dare sempre la colpa agli altri hanno ragione; quelli che dicono che si è preso la responsabilità a dire quelle cose che non vanno hanno ragione. Però è la società chefare queste cose, non l'allenatore.