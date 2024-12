Paura alla vigilia, Torre Eiffel evacuata per un cortocircuito

Leggi su Ilfaroonline.it

PARIGI – Momenti di apprensione, dove unverificatosi tra il secondo e il terzo piano ha fatto scattare l’rme antincendio. Secondo quanto riferito dall’emittente Bfmtv, il guasto ha interessato uno degli ascensori, obbligando le autorità a seguire le procedure di sicurezza previste.L’intero monumento è stato evacuato, allontanando sia i turisti presenti all’interno sia i passanti nelle immediate vicinanze. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.La gestione dell’emergenzaLa Societe d’Exploitation de la Tour(Sete), società responsabile della gestione del monumento simbolo di Parigi, ha precisato che l’evacuazione è stata condotta in modo rapido e ordinato, conformemente ai protocolli di sicurezza.Dopo i controlli tecnici, laè stata riaperta al pubblico, ma solo fino al secondo piano, mentre le aree superiori rimangono chiuse per ulteriori verifiche.