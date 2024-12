Quotidiano.net - La guerra di Elon Musk a Wikipedia: “Basta donazioni”. E intanto fa incetta di miliardi con xAI

Roma, 24 dicembre 2024 – Torna un vecchio nemico in cima alla black list di. Rispondendo a un commento su X (social di sua proprietà), il miliardario statunitense ha caldamente invitato gli utenti a bloccare le. "Smettete di farea Wokepedia (nome modificato di: da cultura 'woke' – ha scritto il magnate - fenomeno politico che si concentra su questioni legate alla giustizia sociale, razziale e sessuale) finché non riequilibra le sue politiche editoriali". Nel mirino dile procedure con cui l’enciclopedia online consente la modifica degli articoli. In particolare, il magnate ha commentato un post in cui si legge che tra il 2023 e il 2024ha speso più di 50 milioni di dollari - su un budget totale della piattaforma di 177 milioni - “per promuovere politiche di "diversità, uguaglianza e inclusione".